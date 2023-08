Depois da pausa no Campeonato Carioca da Série A2, o Olaria volta a campo nesta quarta-feira (02), diante do Petrópolis/Gonçalense pela 11ª rodada da Taça Santos Dumont. Com as duas equipes podendo conquistar o título do turno, a partida ganhou ares de final. Pelo Olaria conta o fato de poder jogar ao lado do torcedor na rua Bariri, e ter um elenco coeso que segue invicto dentro de casa. Aliás, a equipe comanda pelo técnico Palinha Olivério tem apenas uma derrota no torneio.