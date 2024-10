Volta Redonda vence o Athletic e larga na frente pelo título da Série C (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 19:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Volta Redonda recebeu o Athletic Club, neste sábado (12), para o primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro. No jogo, deu Voltaço. O gol foi marcado por Heliardo, já na segunda etapa.

Como foi o jogo?

O Volta Redonda derrotou o Athletic por 1 a 0 neste sábado, na partida de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O confronto ocorreu no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A equipe visitante teve um início mais forte, chegando a acertar uma bola na trave e exigindo boas defesas de Jean Drosny. No entanto, o Volta Redonda se mostrou resistente e não se deixou abalar pela pressão.

Na segunda metade do jogo, Rogério Corrêa alterou o sistema ofensivo, e o Voltaço começou a ameaçar o Athletic. Aos 22 minutos, Robinho interceptou a bola no campo de ataque e acertou forte na trave. No rebote, Heliardo, que havia acabado de entrar, marcou o gol. O Athletic tentou pressionar nos minutos finais, mas o nervosismo tomou conta, quase resultando na expulsão de Geovane, que foi anulada pelo VAR.

Volta Redonda vence o Athletic e larga na frente pelo título da Série C (Foto: Reprodução)

O que vem pela frente para Volta Redonda e Athletic?

As equipes se preparam para o jogo de volta, no dia 20, em Minas Gerais. Com a vitória, o Voltaço precisa e apenas um empate para ficar com a taça.

✅ FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 0 ATLHETIC CLUB

1º JOGO - FINAL DA SÉRIE C

📆 Data e horário: sábado, 12 de outubro de 2024, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta redonda (RJ)

🥅 Gols: Heliardo (22/2T)

Cartões amarelos: Sanchez e Wellington Silva (Volta Redonda); Lucas Mineiro, Edson Miranda, Nathan, Geovane, Yuri e Ynaiã (Athletic).

⚽ ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Wellington Silva, Bruno Barra, Lucas Souza e Juninho Monteiro (Sanchez); Robinho, Henrique Silva e PK; MV, Douglas Skilo e Bruno Santos.

ATHLETIC CLUB (Técnico: Roger Silva)

Jefferson Luis; Ynaiã, Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Djalma e David Braga; Welinton Torrão, Paul Villero e Denilson