Vitória x Bahia: onde assistir, horário e escalações da final do Campeonato Baiano

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 06:00 • Salvador (BA)

Vitória e Bahia se enfrentam pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano, neste domingo (31), às 16h (de Brasília), no Estádio do Barradão. O jogo terá transmissão do SBT e por streaming no canal "Nosso Futebol".

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X BAHIA

CAMPEONATO BAIANO - IDA (FINAL)

Data e horário: sábado, 31 de março de 2024, às 16h (de Brasília);

Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA);

Onde assistir: SBT e por streaming no canal Nosso Futebol;

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos;

VAR: Diego Pombo Lopez.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Léo Condé)

Vagner, Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Luiz Paulo, Kauan Maranhão e Cléo Silva.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Arias (Gilberto), Kanu, Cuesta e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Biel, Everaldo (Estupiñan) e Thaciano.