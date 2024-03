(Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 21:31 • São Paulo (SP)

O Flamengo abriu uma bela vantagem sobre o Nova Iguaçu no primeiro jogo da final do Carioca. Com dois gols de Pedro e um contra de Ronald, o Rubro-Negro fez 3 a 0 e colocou uma das mãos na taça do Carioca. Antes do segundo jogo, o Fla entra em campo na estreia da Libertadores nesta terça-feira (2), contra o Millonarios, às 19h, em Bogotá.

Tite descartou poupar no segundo jogo da final, entre os dois jogos da Libertadores na primeira fase, mesmo com a vantagem no Carioca.

- Não (vou poupar). Eu aprendi na vida que, sempre, o próximo passo é o mais importante. E isso me fortalece numa coincidência, se eu ficar olhando por cima da situação. Estou falando de coração aberto - disse o treinador.

Sobre o confronto da final, Tite também comentou o bom trabalho de Carlos Victor, treinador do Nova Iguaçu.

- Foi confronto do melhor ataque contra o terceiro melhor ataque. Com opções ofensivas. Com duas equipes que gostam de bola, gostam de jogo, o Carlos está muito de parabéns, mas não pouco, é muito. Falei pra ele pessoalmente, falo de forma pública. A qualidade da equipe da Nova Iguaçu não é o acaso - completou Tite.

O duelo de volta do Carioca está marcado para o próximo domingo (7), às 17h, no Maracanã. O Flamengo pode até perder por dois gols de diferença que ainda fica com a taça.