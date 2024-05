VÍDEO: Conheça o estádio onde Romário pode voltar a jogar

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 18:02 • Rio de Janeiro (RJ)

O America (RJ), presidido pelo jogador e Senador do Rio de Janeiro Romario, estreou pela Série A2 do Campeonato Carioca com vitória sobre o Petrópolis no último sábado (18), no Estádio Giulite Coutinho. O Lance! esteve presente na casa do Mecão pra mostrar um pouco do ambiente raiz onde o time manda os jogos! Veja mais detalhes no vídeo acima com a Naty Curvelo, influencer das nossas redes sociais.



Em campo, os donos da casa venceram por 2x0, gols de Digão e André, ex-Santos, Vasco e tantos outros. Quem também faz parte do elenco do America é Romarinho, filho de Romário. A expectativa para a entrada do "Baixinho" acabou sendo frustrada, mas podemos ver seu filho em campo, entrando na reta final do jogo.

