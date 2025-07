Renato Gaúcho promoveu alterações na escalação do Fluminense para o duelo contra o São Paulo, na tarde deste domingo (27), válido pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente poupado do último compromisso da equipe, Thiago Silva volta ao time titular.

Para enfrentar o Tricolor Paulista, o treinador carioca seguiu o rodízio que aplicou desde a sua chegada e mudou novamente os 11 iniciais. Mudanças ocorreram em todos os setores do campo e possivelmente no esquema tático.

Oitavo colocado no Brasileirão com 20 pontos conquistados - sete atrás do RB Bragantino -, o Tricolor busca se aproximar do G4 para garantir vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores.

Escalação do Fluminense

A escalação montada por Renato cria diferentes possibilidades táticas para a equipe. A presença de Manoel, zagueiro de ofício, dá a entender que ele atuará improvisado na lateral esquerda, já que Renê segue fora de combate — contra o Palmeiras, foi poupado por conta de uma pancada no pé esquerdo. Outra hipótese é que o time jogue no 3-5-2, com um dos meias ou atacantes desempenhando a ala.

Assim, o Fluminnese está escalado para enfrentar o São Paulo com: Fábio; Manoel, Thiago Silva, Freytes e Guga; Bernal, Martinelli e Lima; Jhon Kennedy, Canobbio e Eve.

Banco de reservas: Pitaluga, Samuel Xavier, Soteldo, Ganso, Keno, Germán Cano, Nonato, Lezcano, Thiago Santos, Hércules, Paulo Baya e Kevin Serna.

Ignácio está em recuperação após ter sido diagnosticado com uma lesão grau dois no ligamento colateral medial do joelho direito. Sua previsão de retorno é de quatro semanas. Outro desfalque é Otávio, que ainda se recupera do rompimento do tendão de Aquiles em março deste ano. O volante já trabalha no campo, mas separado do time.

Manoel foi titular do Fluminense contra o GV San José, pela Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Escalação do São Paulo

No lugar de André Silva, artilheiro do Tricolor Paulista na temporada, Ferreirinha assumiu o lugar. No mais, o sistema de Crespo foi mantido. Com três zagueiros, jogam Arboleda, Ferraresi e Alan Franco. No meio de campo, Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Enzo Díaz compõem a escalação. Ao lado de Dinenno, Luciano - um dos destaques desde a chegada do argentino. O camisa 10 participou de todos os gols do Tricolor desde quando Crespo assumiu o comando do time.

A escalação do São Paulo é formada por Rafael; Arboleda, Alan Franco, Ferraresi; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Ferreirinha e Luciano.