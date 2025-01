Três empates e uma goleada nos demais jogos pelo Mineiro

Além do clássico Atlético-MG x América, no Mineirão, quatro partidas foram disputadas na noite desta quarta-feira (29), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O destaque foi a goleada do Athletic sobre o Villa Nova por 6 a 1, na Arena Sicredi, em São João del Rey. Os demais jogos terminaram empatados por 1 a 1: Tombense x Pouso Alegre, Aymorés x Uberlândia e Betim x Democrata-GV.

Na primeira partida em que atuou diante de sua torcida - o estádio em São João del Rey estava em reforma - o Athletic goleou o Villa Nova por 6 a 1. Com o resultado, a equipe do técnico Roger Silva chegou aos nove pontos no Grupo B. O Athletic derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, em Brasília, pela segunda rodada.

Mesmo jogando na Arena Vera Cruz, o Betim não passou do empate por 1 a 1 com o Democrata-GV. A equipe que estreia na primeira divisão mineira lidera o Grupo A, com oito pontos. Já a Pantera ainda não venceu na competição e está com dois pontos.

O Tombense desperdiçou a chance de assumir a ponta do Grupo A, ultrapassando o Betim, ao empatar com o Pouso Alegre, em Tombos, também por 1 a 1. O Gavião Carcará está com sete pontos. O Pouso Alegre, que havia empatado sem gol com o Atlético-MG, domingo (26), somou o segundo ponto.

Pouso Alegre empatou com o Atlético-MG domingo (26) e com o Tombense nesta quarta-feira (29), pelo Mineiro (Foto: Daniela Veiga/Atlético)

O Aymorés assumiu a liderança do Grupo C, com cinco pontos, ao empatar por 1 a 1 com o Uberlândia, em Ubá - pode ser ultrapassado, nesta quinta-feira (30), pelo Cruzeiro, que enfrenta o Itabirito, no Independência, às 19h. O time do Triângulo chegou aos seis pontos no Grupo A.

Próxima rodada do Mineiro começa no sábado (1o.)

A quinta rodada do Mineiro, abrindo a segunda metade da primeira fase, começa sábado (1o.) com estes jogos: Villa Nova x Atlético-MG, às 16h30, em Nova Lima; Athletic x Tombense, em São João del Rey, às 17h; e Betim x América, às 19h, na Arena Vera Cruz. No domingo (2), serão mais três jogos: Democrata-GV x Pouso Alegre, às 15h, em Governador Valadares; Itabirito x Aymorés, às 16h, no Independência; e Cruzeiro x Uberlândia, às 18h30, no Mineirão.