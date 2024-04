Claus marcou pênalti de João Paulo em Endrick (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 19:12 • São Paulo (SP)

O gol de pênalti marcado por Raphael Veiga gerou debate entre torcedores de Palmeiras e Santos nas redes sociais. Após revisão no VAR, Raphael Claus, árbitro da partida, marcou falta dentro da área de João Paulo em Endrick, que se aproveitou de uma falha do sistema defensivo do Peixe.

A decisão causou revolta nos jogadores do Alvinegro Praiano, que protestaram efusivamente com Claus antes da cobrança. Com tranquilidade, Veiga chutou alto no meio do gol e abriu o placar para o Verdão, que empatou o placar agragado da decisão aos 32 minutos da primeira etapa.

De um lado, torcedores do Palmeiras não tiveram dúvidas a respeito da marcação: "quem falar que isso aqui não é pênalti já pode parar de assistir futebol".

Os santistas, por sua vez, contestaram a decisão que resultou no gol. De acordo com um torcedor, "é um absurdo ele (Claus) marcar esse pênalti. Já outro, afirmou que o atacante simulou a falta: "simulação não é pra amarelo"? Confira alguns comentários a seguir.

Palmeiras e Santos disputam a decisão do Paulistão no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)