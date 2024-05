Tiago Nunes desafia Guardiola: ‘Adoraria ver na Libertadores’

Tiago Nunes nos tempos de Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 14:11 • Santiago (CHI)

O técnico Tiago Nunes, atualmente na Universidad Católica, lançou desafio a Pep Guardiola em declaração à imprensa chilena. O brasileiro comparou o futebol sul-americano com o europeu e afirmou que gostaria de ver o treinador espanhol do Manchester City comandando times na Libertadores.



- Eu gosto de ver os torneios que estão mais perto de mim, em que eu posso me identificar com os jogadores e técnicos. Eu adoraria ver o Guardiola disputando a Libertadores, contra o Bolívar, em La Paz, ou contra o Binacional, no Peru, a quatro mil metros de altitude, o Rosário Central, ou contra o Boca Juniors, na Bombonera. Para mim, seria incrível, seriam outras sensações. Vejo os caras lá (na Europa) muito calmos, tudo funciona. Mas tem outros ingredientes desse futebol que não se controla. Eu adoraria ver esse tipo de competição, mas claro que nunca vai acontecer - afirmou Tiago Nunes, em entrevista à ESPN Chile.

- Não é que seja de mentira, mas é um mundo de conto de fadas, em que tudo funciona, tudo é lindo. Mas o torneio inglês, que é incrível, não tem ingleses jogando, só estrangeiros. Você vê a seleção da Inglaterra e é terrível - completou o treinador, que deixou o Botafogo no início deste ano.

Tiago Nunes assumiu o Universidad Católica no final de março. O clube não disputa competições continentais (como a Libertadores) atualmente, pois foi foi eliminado na fase preliminar da Copa Sul-Americana, antes da chegada do brasileiro. Além do time Chileno, ele já treinou o Sporting Cristal, do Peru.

