Thiago Silva revela aposta com Neymar em Santos x Fluminense: ‘No meio do jogo’

O Santos e o Fluminense ficaram no empate por 0 a 0 neste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, Thiago Silva e Neymar falaram juntos em entrevista para a transmissão. O zagueiro revelou uma aposta proposta pelo camisa 10.

- A gente escuta muitas coisas, muita bobeira aí de fora. "Ah, receber o Neymar com um beijo, com um abraço". Antes da rivalidade existe uma amizade forte de irmão. E não é por causa disso que a gente deixa de um querer ganhar do outro. No meio do jogo ele fica falando, vou apostar que eu vou fazer um gol e vou ganhar um jogo. Eu falei, não, prefiro não. Então é isso, cara, faz parte do jogo, essa conversa, essa interação. A gente deseja tudo de sorte para o Santos juntamente com ele para sair dessa situação aí. Eu sei o quanto é difícil de passar por isso no passado, mas eu tenho certeza que eles vão sair dessa.

Além da Seleção Brasileira, Neymar e Thiago Silva jogaram juntos por anos no Paris Saint-Germain. Thiago era capitão do time francês desde antes do camisa 10 chegar na França. A dupla poderia ter sido reunida novamente no próprio Tricolor, que foi atrás de Ney para o Mundial de Clubes.

Santos x Fluminense

O jogo marcou a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda no Peixe, que foi ovacionado pela torcida na entrada do gramado.

Com o empate, o Alvinegro estacionou na tabela e segue apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

O Fluminense, que não teve a semana livre para treinos por causa da Copa do Brasil, desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G-6.

No fim da partida, Tiquinho Soares chegou a marcar para o Santos, mas o gol foi anulado, aumentando a frustração da torcida santista, que esperava não apenas os três pontos, mas também uma boa atuação de Neymar. O camisa 10, que retornou de suspensão, ainda recebeu cartão amarelo após discutir em campo com o amigo Paulo Henrique Ganso.

SANTOS 0 X 0 FLUMINENSE - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (31), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (São Paulo);

🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)

🧑‍🤝‍🧑Público: 12.515

💰Renda: R$ 738.351,62

🟨 Cartões amarelos: Santi Moreno, Martinelli e Renê (Fluminense); Escobar e Rollheiser (Santos)

Escalações:

⚽SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Zé Rafael, Rollheiser (Barreal); Caballejo (Deivid Washington), Neymar e Guilherme (Tiquinho).

⚽FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva (Hércules), Freyte e Renê; Hércules, Bernal e Martinelli (Otávio); Hércules, Lucho Acosta (Ganso), Santi Moreno (Soteldo); Serna e Cano.