- É muito triste, mas extremamente necessário vir aqui falar de uma coisa inadmissível que já deveria ter sido resolvida. O pior é que ninguém toma uma atitude efetiva. Quando digo ninguém, me refiro a CBF, a classe de atletas e aos clubes. Quando estamos fora do problema, não o vemos como de fato deveríamos ver e cometemos o erro grotesco de não nos posicionar. Essa foi nossa terceira viagem e segunda tentativa de ataque que sofremos. No incidente em Juazeiro, não aconteceu nada mais grave, pois a pedra com a pólvora pegou na lataria do ônibus, não no vidro. Fiquei em choque e preocupado.