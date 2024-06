Técnico é demitido após xingar torcida na Série D: ‘Vai tomar no c..’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 15:23 • São Paulo (SP)

O River-PI demitiu André Gaspar do comando técnico do clube, nesta quinta-feira (13), após o treinador xingar torcedores na entrada dos vestiários do Estádio Albertão, em Teresina. A decisão foi tomada pela diretoria do Galo após a derrota para o Moto Club por 3 a 1, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após o término do duelo, Gaspar foi cobrado por torcedores insatisfeitos com o resultado da equipe no confronto na saída do gramado. O treinador, então, reagiu aos protestos e disparou contra a torcida: "vai tomar no c...".

André Gaspar foi anunciado pelo River-PI no fim de abril para assumir a vaga de do técnico Roberto Fonseca, que se transferiu para o ABC. Ao todo, Gaspar comandou o clube em sete partidas, todas pela Série D, com duas vitórias, três empates e duas derrotas.

O River-PI volta aos gramados neste domingo (16). A equipe viaja para Cametá, no Pará, para encarar os donos da casa. A bola rola a partir 16h (de Brasília), no Estádio Municipal Orfelino Martins. Com 11 pontos conquistados em oito rodadas, a equipe piauiense ocupa a quinta colocação do grupo B da Série D do Brasileirão.

André Gaspar foi demitido pelo River-PI nesta quinta-feira (13) (Foto: Maria Vitória/River A.C.)