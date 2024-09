STJD mantém multa ao Botafogo por bonecos de Ednaldo Rodrigues e Leila Pereira enforcados

Boneca de Leila Pereira e de Ednaldo Rodrigues são "enforcados" horas antes do jogo entre Botafogo e Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 13:29 • Rio de Janeiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a multa de R$80 mil ao Botafogo pelo caso dos bonecos de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Leila Pereira enforcados, antes do jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Os fantoches foram pendurados na passarela do trem que fica ao lado do Estádio Nilton Santos, antes do jogo contra o clube paulista, no dia 17de julho.

O julgamento aconteceu após o Glorioso entrar com um recurso pedindo a absolvição. A votação realizada nesta quinta-feira (12) foi apertada, e dos nove auditores, três votaram pela absolvição do Botafogo, dois para reduzir o valor da multa de R$ 80 mil para R$ 50 mil e quatro para a condenação do clube alvinegro.

Defendido pelo gerente jurídico André Alves, o Botafogo lembrou que o torcedor que pendurou os bonecos numa passarela pública havia sido identificado havia sido banido dos estádios, por fazer parte de uma organizada que também está proibida de acessar os jogos.

O clima entre os clubes é hostil desde a reta final do último Brasileirão, mas também pela guerra nos bastidores entre a mandatária e John Textor. O dono da SAF do Alvinegro reclamou da arbitragem por conta da derrota para o Verdão, no Nilton Santos, mas também fez insinuações de que a equipe de Abel Ferreira conquistou outras vitórias por supostas manipulações dos adversários.