- A Procuradoria da Justiça Desportiva ingressou com Medida Inominada no STJD do Futebol solicitando que o Sport mande seus futuros jogos com portões fechados e perca a carga de ingressos como visitante. O pedido foi feito depois que torcedores do clube atacaram o ônibus do Fortaleza após o jogo entre as equipes, em partida válida pela Copa do Nordeste. A MI com liminar foi encaminhada para o presidente do STJD do Futebol, José Perdiz de Jesus - diz trecho do texto.