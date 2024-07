Balotelli em ação na Europa (Foto: AFP)







Publicada em 24/07/2024 - 11:44

A janela de transferências do futebol brasileiro terá fechamento apenas em setembro. Mesmo assim, muitos clubes já anunciaram reforços de peso, melhorando o elenco em busca de títulos, melhores colocações no Brasileirão e fuga do rebaixamento.

Entretanto, sempre há os interesses aleatórios que não se concretizam. Nomes que estão muito acima dos padrões nacionais, ou que têm pouco sentido em chegar a um acordo. Por isso, o Lance! montou um "time de transferências que vão ficar nos sonhos" até o momento da janela.

⚽ GOLEIRO: Marcelo Grohe - Santos

Ídolo do Grêmio e dono das traves na conquista da Libertadores de 2017, Grohe estava imerso no futebol da Arábia Saudita, com a camisa do Al-Ittihad. A chegada de Marcelo Gallardo, porém, fez com que o goleiro perdesse espaço e fosse afastado. Ligações de seu nome ao Santos ganharam força no começo de junho, mas o arqueiro de 37 anos escolheu se manter no Oriente Médio e foi anunciado como reforço do Al-Kholood.

Grohe está na lista das transferências canceladas

⚽ LATERAL-DIREITO: Andrés Herrera - Fortaleza

O defensor do River Plate chamou a atenção do Leão do Pici, que sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, recheou o elenco com nomes de outros países da América do Sul e vai encantando o Brasil. A diretoria tentou fechar a contratação até o último momento, mas Herrera escolheu escalar o continente e foi emprestado ao Columbus Crew, time que disputa a MLS nos Estados Unidos.

Andrés Herrera está na lista das transferências canceladas

⚽ ZAGUEIRO - Rafael Tolói - Vasco

Com passagens por Goiás e São Paulo, o zagueiro construiu uma carreira sólida na Itália, fazendo temporada curta na Roma e tomando conta da defesa na Atalanta. O Vasco demonstrou interesse na contratação do defensor, naturalizado italiano - que foi titular da Azzurra na conquista da Eurocopa de 2020 -, mas as conversas não tiveram avanço. Pelo menos até aqui.

Rafael Tolói está na lista das transferências canceladas

⚽ ZAGUEIRO - Yerry Mina - Cruzeiro

Fechando a dupla de zaga do Lance!, Yerry Mina aparece. O colombiano esteve na mira do Cruzeiro, mas da mesma forma, não houve prosseguimento nas negociações. Recentemente, o jogador, de contrato renovado com o Cagliari, foi oferecido ao Internacional; com as possíveis saídas de Vitão e Robert Renan rumo à Europa, as possibilidades podem crescer.

Mina está na lista das transferências canceladas

⚽ LATERAL-ESQUERDO: Alex Sandro - São Paulo

Em fim de contrato com a Juventus, o brasileiro está em impasse sobre seu futuro. Apesar do desejo de seguir no alto nível da Europa, um retorno ao seu país de origem não está descartado. O clube que mirou sua chegada foi o São Paulo, mas a demora por uma resposta concreta fez com que a diretoria tricolor desistisse. Agora, o Grêmio é quem assume a dianteira na corrida.

Alex Sandro está na lista das transferências canceladas

⚽ VOLANTE: Hernani - Corinthians

Dando sequência à seleção, o volante Hernani é quem aparece. Depois das saídas de Fausto Vera, Paulinho e Moscardo, o setor do Timão ficou desprotegido, e Hernani já era um velho desejo. Entretanto, o nome do central do Parma, indicado por António Oliveira, perdeu força após a saída do treinador português.

Hernani está na lista das transferências canceladas

⚽ MEIA: Lucas Paquetá - Flamengo

Apesar da forte ligação entre os dois, a transação sempre pareceu complicada. Paquetá está sendo investigado por possível participação em esquema de apostas com a camisa do West Ham. Em caso de uma punição que se aplique apenas nos campos ingleses, o meia poderia retornar ao Rubro-Negro para se manter em atividade. Em outro caso, os Hammers não aceitam emprestar o armador, apenas vendê-lo, via pagamento de multa de 85 milhões de libras (cerca de R$ 550 milhões).

Paquetá está na lista das transferências canceladas

⚽ ATACANTE: Tetê - Athletico-PR

O gaúcho de 24 anos, formado nas categorias de base do Grêmio, fez sua carreira na Europa, tendo girado em Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester e Galatasaray. O bom momento vivido no Velho Continente fez com que o Furacão se interessasse por sua contratação. Apesar do aval dos turcos em vendê-lo, ainda falta o sinal verde do jogador, que pode tentar se manter no exterior e frustrar os planos dos paranaeneses.

Tetê está na lista das transferências canceladas e aleatórias

⚽ ATACANTE: Benedetto - Grêmio

O argentino, algoz do Palmeiras na Libertadores, negociou a rescisão de contrato com o Boca Juniors, e surgiu como pauta em Porto Alegre. Entretanto, a quantidade de estrangeiros já no elenco do Tricolor afastou as chances de haver conversas, já que o regulamento do Brasileirão só permite nove estrangeiros por partida - o plantel já conta com dez.

Benedetto está na lista das transferências canceladas

⚽ ATACANTE: Balotelli - Corinthians

Talvez a mais bizarra de todas. Poderia ser até o capitão do time aleatório. Balotelli no Corinthians foi pauta séria de Augusto Melo e seus companheiros de diretoria. Porém, o alto investimento que precisaria ser feito (quase R$ 2 milhões mensais em salários), além do veto de Ramón Díaz, fez com que as conversas fossem rechaçadas.

Balotelli está na lista das transferências canceladas

⚽ ATACANTE: Arthur Cabral - Cruzeiro

Para fechar a lista, o centroavante brasileiro Arthur Cabral foi alvo do Cruzeiro ao longo das semanas anteriores. A diretoria consultou a situação, já que o Benfica precificou e manifestou desejo de venda; entretanto, as negociações também não tiveram avanço.