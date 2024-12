Seu Lance!: primeiro leilão de camisas chega ao fim; confira destaques

O Lance!, em parceria com o Alambrado e com o LeilõesBR, promoveu na última segunda-feira um pregão ao vivo para os leilões de camisas históricas de times brasileiros e internacionais. O evento, transmitido no canal de YouTube do Lance! e promovido pelo site oficial do Seu Lance!, contou com a participação de fãs de futebol em busca de artigos raros.

Destaques do pregão

Entre as camisas disponíveis para lance, cinco foram arrematadas. Confira os destaques do evento:

CORINTHIANS 1990

Camisa Corinthians 1990

A camisa, vestida por Craque Neto, foi arrematada por R$ 1.620,00 no leilão promovido na última segunda-feira.

ATLÉTICO-MG 2013

Atlético-MG 2013

A camisa, autografada pelo lendário elenco do Atlético-MG, foi arrematada por R$ 999,00 no leilão promovido na última segunda-feira.

SELEÇÃO BRASILEIRA 1998

Brasil 1998

A camisa, que teve lance inicial de R$ 1,00, foi arrematada por R$ 300,00 no leilão promovido na última segunda-feira.

VASCO 2000

Vasco 2000

A camisa, autografada pelo lendário elenco do Vasco, foi arrematada por R$ 1.349,00 no leilão promovido na última segunda-feira.

*Pagamento não efetuado ainda

BARCELONA 2007

Camisa Barcelona 2007

A camisa, vestida por Ronaldinho Gaúcho, foi arrematada por R$ 1.499,00 no leilão promovido na última segunda-feira.

*Pagamento não efetuado ainda

Este foi o primeiro leilão de artigos esportivos promovido pelo Lance!. A transmissão, realizada no canal oficial de YouTube do Lance!, contou com a apresentação física de 30 camisas lendárias na história do futebol brasileiro e internacional.

Vem mais por aí!

Após o final do primeiro pregão, o Seu Lance! já tem data para disponibilizar um novo lote de raridades para o público. Na segunda-feira (9), uma nova leva de 45 camisas será apresentada em live no canal de YouTube e no perfil do Instagram. Para fazer seu lance, basta acessar o site oficial e escolher a camisa de preferência.

Como funciona o Seu Lance!

Serão ao todo 120 camisas, e o primeiro leilão contou com 30 peças disponíveis por três semanas. E você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. No dia 9 de dezembro, teremos um novo pregão ao vivo. Quem fizer o maior lance fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; e que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

