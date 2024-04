São Paulo entra na justiça contra o Botafogo e cobra valor milionário por jogador

Tchê Tchê é alvo de briga judicial entre São Paulo e Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 17:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O São Paulo entrou na justiça para cobrar R$ 3,7 milhões do Botafogo pela contratação de Tchê Tchê, segundo o "Globo". O Alvinegro confirma que a dívida existe.

➡️ Com apenas R$30 no Lance! Betting, você fatura mais de R$85 se J. Santos marcar pelo menos um gol sobre o Junior!

Em 2022, os clubes acertaram a transferência do meia por um valor de R$ 4,8 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Alvinegro chegou a pagar as primeiras parcelas e o montante chegou a ser reduzido em 2023 com o empréstimo do atacante Erison do Glorioso para o Tricolor.

- A Justiça é um caminho usual para conciliar divergências existentes entre partes em um acordo. O Botafogo confia que vai chegar a bons termos com o São Paulo, um parceiro histórico do clube - disse o clube carioca em nota ao "ge".

Nesse momento, os clubes também estão com uma relação estremecida após as declarações de John Textor acusando jogadores do São Paulo de terem participado de manipulação de resultado no Brasileirão de 2023.