O São Paulo empatou com o Flamengo, em 2 a 2, no Morumbi, e está na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols do Tricolor foram marcados por William Gomes, dois golaços. O Rubro-Negro saiu atrás, mas conseguiu igualar o placar por duas vezes com Vitor Torezan (contra) e Lucyan. Por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 1, fora de casa, o São Paulo avançaria até mesmo se perdesse por um gol de diferença.