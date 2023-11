O Flamengo foi punido pelos copos de plástico atirados no gramado na partida. Citado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo", o time carioca levou multa de R$ 50 mil.