Romário se irrita com pergunta sobre patrocinador e xinga jornalista

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Nathan Rosseto • Publicada em 16/05/2024 - 17:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do America, Romário concedeu entrevista nesta quinta-feira (16), na Granja Comary, centro de treinamentos da Seleção Brasileira, para anunciar a Superbet como nova patrocinadora da equipe carioca.

Senador da República, o jogador é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas no Senado. Questionado a respeito do conflito de interesses na relação entre serviço público e a patrocinadora máster do clube que preside, o Baixinho afirmou que as atividades não possuem correlação.

- Hoje, 75% do futebol brasileiro é patrocinado por uma empresa de betting, o Campeonato Brasileiro quem patrocina é uma betting, a Copa do Brasil é (patrocinado por uma) betting. Então, para esse jornalista que fez essa colocação, que ele vá tomar no ** dele. Ele está totalmente equivocado em achar que a minha relação em ter a Superbet no América e hoje, estar aqui na Granja Comary, vai interferir em algo momento no relatório que eu fizer (CPI das apostas) - disse Romário.

VOLTA AOS GRAMADOS

Aposentado do futebol desde 2009, quando disputou algumas partidas pelo America, Romário assinou vínculo válido com a instituição até dezembro de 2024 e receberá um salário mínimo, que será doado ao clube.

A estreia do herói do Tetra deve acontecer neste final de semana. Em entrevista, o jogador afirmou não ter condições físicas de disputar a Série A2 do Campeonato Carioca, mas revelou que existe a possibilidade de participar dos últimos 15, 20 minutos do duelo.

Eu tenho treinado sim, feito o que foi combinado com a comissão técnica. Não tenho condição física de disputar campeonato como a Série A2, que fisicamente é até mais difícil que a primeira. Dependendo da situação do jogo, espero que o time esteja bem, existe a possibilidade real de jogar os 15, 20 últimos minutos do jogo - afirmou.

Romário, presidente e jogador do América, durante entrevista na Granja Comary (Foto: Divulgação: Wandré Silva/America FC