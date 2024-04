Romário assina com America-RJ e pode voltar a jogar aos 58 anos

Romário é presidente do America-RJ (Foto: Divulgação/America)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 14:49 • Rio de Janeiro (SP)

Principal jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, Romário assinou contrato com o America-RJ, clube presidido pelo Baixinho, e pode retornar aos gramados 15 anos após anunciar a aposentadoria.

O atacante teve seu contrato enviado à FERJ, mas com pendências no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira). Agora, ele espera o envio da cópia do contrato à CBF para finalizar o registro.

Aposentado do futebol desde 2009, quando disputou algumas partidas pelo America, Romário assinou vínculo válido com a instituição até dezembro de 2024 e receberá um salário mínimo, que será doado ao clube.

À disposição da comissão técnica, o jogador irá conversar com o técnico Marcus Alexandre para encontrar a melhor maneira de ser utilizado na Série A2 do Campeonato Carioca, que está prevista para começar no dia 18 de maio.

Senador da república, o Baixinho irá dividir vestiário com seu filho Romarinho, anunciado pelo clube em março, e o atacante André, revelado nas categorias de base do Santos.

Romário assina termo de posse da presidência do América-RJ. (Foto: Reprodução)