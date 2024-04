Romário anuncia retorno aos gramados: ‘Agora é a vera’

Romário é atual presidente do América-RJ (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 09:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Romário anunciou, na manhã desta quarta-feira (17), seu retorno aos gramados aos 58 anos. O ídolo da Seleção Brasileira é o atual presidente do America-RJ e disputará, como jogador, a segunda divisão do Campeonato Carioca. O atacante está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O contrato do "Baixinho" já havia sido enviado a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) na terça-feira (16), mas faltava o envio da cópia à CBF. A burocracia foi resolvida e o nome de Romário apareceu no BID na mannã desta quarta (17).

No anúncio do retorno, o agora presidente-jogador afirmou que irá tentar dar uma "ajudinha" ao America-RJ e realizar o sonho de jogar com seu filho Romarinho, atacante do clube. Além de dirigente e atleta, Romário é também Senador da República pelo estado do Rio de Janeiro.

Romário, que anunciou retorno aos gramados, em sua posse como presidente do America-RJ (Foto: Arthur Lyrio / AFC)

Confira na integra a declaração de Romário sobre a volta aos gramados:

Oficialmente inscrito no BID! Agora é a vera, galera, tô pronto pra tentar dar uma ajudinha ao meu querido America em alguns joguinhos e também, é claro, realizar o sonho de dividir o campo com o meu filho, Romarinho.

Obrigado, Papai do Céu, por esse privilégio! Obrigado a todos pelo apoio e torcida! Vamos com tudo, Mecão!