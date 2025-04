Rio Branco supera Porto Vitória e conquista seu 39° título do Capixaba

Rio Branco (ES) faturou o título do Campeonato Capixaba - ou Capixabão - pela 39ª vez na sua história nesta sábado (5). Após perder a primeira partida por 1 a 0, o Capa-Preta fez 2 a 0 no jogo de volta contra o Porto Vitória (ES), reverteu o placar agregado e levantou a taça no Estádio Kléber Andrade.

Na fase de grupos, o time alvinegro se classificou na 5ª colocação, com 14 pontos em nove jogos. Nas quartas de final, o Brancão passou do Capixaba por 3 a 1 no agregado. Já na semifinal, o Rio Branco enfrentou a maior rival, a Desportiva, e garantiu a classificação para a final após fazer 3 a 2 na soma dos placares.

O Rio Branco é o maior vencedor da competição e conquistou o bicampeonato consecutivo do Capixabão. Após oito anos de jejum, o Brancão voltou a vencer o estadual no ano passado, em 2024, em uma disputa de pênaltis contra o Rio Branco de Venda Nova.

⚽ Como foram as finais do Capixabão entre Rio Branco e Porto Vitória?

Na primeira partida, disputada na última terça-feira (1), também no Kléber Andrade, o Porto Vitória largou na frente da decisão. Em jogo morno, a primeira etapa teve emoção apenas nos acréscimos do primeiro tempo, quando Matheus Costa e Diego Fernandes, do Rio Branco, tiveram chances claríssimas de abrir o placar, mas desperdiçaram. No segundo tempo, ambas as equipes continuaram criando pouco, apesar do maior volume de jogo do Capa-Preta. Aos 37 minutos, Hitalo, do Porto Vitória, foi derrubado na grande área e o árbitro, após consulta ao VAR, marcou a penalidade máxima para o Verdão da Capital, que foi convertida pelo lateral Thainler.

Já a finalíssima, ocorrida neste sábado (5), foi mais aberta que o jogo anterior. Na primeira etapa, os dois times tiveram ao menos uma grande chance de sair na frente com cruzamentos na área, mas os cabeceio de Diego Fernandes, do Rio Branco, e Elton Martins, do Porto Vitória, foram para fora. O segundo tempo, por sua vez, foi marcado por grandes emoções. Aos 15 minutos, o zagueiro Carbonieri, do time Capa-Preta, teve um gol anulado por impedimento. Poucos minutos depois, o mesmo jogador cortou um contra-ataque do Verdão e tomou cartão amarelo - após revisão do VAR, pois, em campo, o juiz havia aplicado o vermelho. Dez minutos depois, ainda com maior pressão do Rio Branco, o veterano Bruno Silva aproveitou o cruzamento de Matheus Costa e abriu o placar. O gol do título veio aos 43 minutos, com o atacante Jacó, após lançamento de Théo Kruger. O Porto Vitória ainda empatou, aos 48, mas Hitalo estava em posição de impedimento.

Com a classificação para a final do Capixabão, ambos os times garantiram vaga para a Copa do Brasil de 2026. O próximo compromisso das equipes é pela série D do Campeonato Brasileiro, ainda neste mês, onde estão localizadas no mesmo grupo.