Red Bull Bragantino vence Sport por 1 a 0 e sobe na tabela do Brasileirão

O Red Bull Bragantino venceu o Sport por 1 a 0, gol de Juninho Capixaba, fora de casa, nesta quarta-feira (16) e ganhou algumas posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Com sete pontos em quatro jogos, a equipe de Bragança Paulista assumiu a quarta colocação. Já o Sport tem uma campanha muito ruim. A equipe pernambucana conquistou apenas um ponto até aqui no Brasileirão e está na 20ª e última posição.

O Sport começou pressionando, mas logo o Bragantino assumiu o comando do jogo e abriu o placar aos 13 minutos, após bate e rebate na área, que Juninho Capixaba aproveitou e chutou longe do alcance do goleiro Caíque França.

O gol abalou o Leão, que se desorganizou em campo e deu espaço para o adversário ameaçar ampliar. Caíque França precisou intervir para evitar um prejuízo maior. A partir da metade da etapa, o Sport conseguiu se reorganizar e passou a pressionar o Bragantino. No entanto, o grande problema foi a falta de efetividade: o time cercou a área adversária, mas criou pouco. Lucas Lima foi o único a se arriscar, sendo responsável por duas das quatro finalizações do Rubro-negro.

No segundo tempo, precisando da vitória, o time pernambucano pariu para cima e tentou pressionar em busca do gol de empate.

O goleiro Cleiton, do Bragantino, apareceu algumas vezes para evitar o gol do Sport, mas os donos da casa não conseguiam ser efetivos. Assim, a equipe paulista saiu da Ilha do Retiro com a segunda vitória seguida, enquanto o Sport amarga a terceira derrota na sequência.

Na próxima rodada, o Sport viaja para São Paulo para enfrentar o Corinthians, no sábado, às 16h. Já o Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro, no domingo, às 20h30.

