Quantos jogos do Brasileirão os atletas convocados para a Copa América podem perder?

Na última convocação da Seleção Brasileira, Dorival chamou nove atletas que atuam no futebol nacional (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em 2024, o Brasileirão não será paralisado durante a realização da Copa América, como aconteceu em 2019, por exemplo. Com isso, os clubes podem perder jogadores essenciais por até nove partidas da competição.

➡ O Lance! Betting tem apostas a longo prazo para a Seleção Brasileira em 2024! Vem conferir!

Nesta sexta-feira (10), Dorival Júnior convocará 23 atletas que representarão a Seleção Brasileira na competição de seleções mais importantes da América do Sul. Embora esta edição também conte com seis equipes da Concacaf.

Os jogadores que atuam no Brasil e que serão convocados, deverão se apresentar à Amarelinha no dia 3 de junho. Ou seja, ao fim da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF não detalhou a tabela na sequência, mas o calendário base indica que os clubes perderão atletas por, no mínimo, seis partidas.

Além da Copa América, as seleções também realizarão dois amistosos antes do início do torneio principal. O Brasil, por exemplo, entra em campo contra o México no dia 8 de junho e diante dos Estados Unidos no dia 12 de junho.

Enquanto a competição de seleções tem início previsto para o dia 20 de junho, o fim da fase de grupos varia entre os dias 29 de junho (Grupo A) e 2 de julho (Grupo D, onde está o Brasil). E com fim previsto para o dia 14 de julho, a expectativa é de que os atletas convocados retornem para a 19ª rodada.

Ou nem voltem, como é o caso de Endrick, um dos principais nomes do Palmeiras e do futebol brasileiro. O centroavante está de contrato assinado com o Real Madrid e completará 18 anos uma semana após o fim da Copa América. Com isso, o centroavante deve fazer sua despedida do Verdão contra o Atlético-MG.

Soma-se a esse calendário apertado, os clubes do Rio Grande do Sul (Internacional, Grêmio e Juventude) estão tendo suas partidas adiadas por conta da tragédia climática que atinge o estado. Com isso, existe a possibilidade de que esses duelos sejam realizados durante a competição entre seleções, o que pode aumentar ainda mais o número de jogos em que os clubes não contarão com alguns de seus principais jogadores.

CONFIRA OS CONFRONTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A COPA AMÉRICA:

10ª RODADA:

Botafogo x Athletico-PR

Flamengo x Bahia

Palmeiras x Bragantino

Atlético-GO x Criciúma

Cruzeiro x Fluminense

São Paulo x Cuiabá

Internacional x Corinthians

Vitória x Atlético-MG

Juventude x Vasco

Fortaleza x Grêmio

11ª RODADA:

Bragantino x Vitória

Vasco x São Paulo

Criciúma x Botafogo

Cuiabá x Atlético-GO

Atlético-MG x Fortaleza

Bahia x Cruzeiro

Athletico-PR x Corinthians

Grêmio x Internacional

Palmeiras x Juventude

Fluminense x Flamengo

12ª RODADA:

Bahia x Vasco

Internacional x Atlético-MG

Juventude x Flamengo

São Paulo x Criciúma

Botafogo x Bragantino

Atlético-GO x Grêmio

Fluminense x Vitória

Corinthians x Cuiabá

Cruzeiro x Athletico-PR

Fortaleza x Palmeiras

13ª RODADA:

Vasco x Botafogo

Criciúma x Internacional

Vitória x Athletico-PR

Grêmio x Fluminense

Palmeiras x Corinthians

Cuiabá x Bragantino

São Paulo x Bahia

Atlético-MG x Atlético-GO

Fortaleza x Juventude

Flamengo x Cruzeiro

14ª RODADA:

Athletico-PR x São Paulo

Grêmio x Palmeiras

Criciúma x Cruzeiro

Bahia x Juventude

Fluminense x Internacional

Atlético-MG x Flamengo

Vasco x Fortaleza

Corinthians x Vitória

Cuiabá x Botafogo

Bragantino x Atlético-GO

15ª RODADA:

Fortaleza x Fluminense

Vitória x Criciúma

Juventude x Grêmio

São Paulo x Bragantino

Internacional x Vasco

Atlético-GO x Athletico-PR

Flamengo x Cuiabá

Palmeiras x Bahia

Cruzeiro x Corinthians

Botafogo x Atlético-MG

16ª RODADA:

Atlético-MG x São Paulo

Bragantino x Internacional

Vitória x Botafogo

Palmeiras x Atlético-GO

Criciúma x Fluminense

Vasco x Corinthians

Grêmio x Cruzeiro

Athletico-PR x Bahia

Flamengo x Fortaleza

Cuiabá x Juventude

17ª RODADA:

Corinthians x Criciúma

Fluminense x Athletico-PR

Bahia x Cuiabá

Internacional x Flamengo

Botafogo x Palmeiras

Atlético-GO x Vasco

Juventude x Atlético-MG

São Paulo x Grêmio

Fortaleza x Vitória

Cruzeiro x Bragantino

18ª RODADA:

Atlético-MG x Vasco

Flamengo x Criciúma

Bahia x Corinthians

Botafogo x Internacional

Bragantino x Athletico-PR

Palmeiras x Cruzeiro

Juventude x São Paulo

Cuiabá x Fluminense

Grêmio x Vitória

Fortaleza x Atlético-GO