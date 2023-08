A Libertadores ainda está nas quartas de final, mas os clubes brasileiros já estão fazendo as contas para saber a possibilidade de classificação para a próxima edição. As vagas para a competição mais desejada por torcedores podem aumentar em caso de títulos sul-americanos. Por enquanto, os seis melhores colocados do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil já podem sonhar com a próxima taça.