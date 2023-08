O rubro-negro só assumiu a liderança pela primeira vez na 37ª rodada, quando venceu o Corinthians no Brinco de Ouro e contou com a derrota do então líder, São Paulo, para o Goiás no Serra Dourada. Assim, o Flamengo entrou em campo contra o Grêmio na partida final dependendo apenas de si, e a vitória por 2 a 1 no Maracanã deu o título aos cariocas após 17 anos de espera.