O Monumental de Nuñez, do River Plate, passou por reformas recentemente e agora é o maior estádio da América do Sul, com capacidade de público para 83.198 pessoas. Além dele, o Monumental de la U, do Peru, é outro estádio maior do que o Maracanã na América do Sul, com capacidade para 80.093 pessoas.



O segundo maior estádio do Brasil é o também gigante Mané Garrincha, de Brasília, que tem capacidade para 72.788 pessoas.