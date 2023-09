A Primeira Missão de Ceni será evitar o rebaixamento do Tricolor. É bem verdade que ele chega a Salvador com o time fora da zona da degola, ocupa o 16º lugar na tabela da Série A com 22 pontos, um a mais que o Santos, que abre o Z-4. O Bahia será o quinto clube diferente da carreira do treinador, que está com 50 anos de idade.