A partir do dia 26 de agosto, o Maracanã ficará sem receber jogos, por um período, para a recuperação do gramado. Por enquanto, o tempo de fechamento ainda não foi divulgado, mas o Fluminense terá que mandar o jogo contra o Fortaleza, no dia 3 de setembro, em um outro estádio. A tendência é que a partida aconteça no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, mas o Lance! fez um levantamento das opções disponíveis no estado do Rio e o aluguel de cada uma.