A resposta para a pergunta 'Quais são os times mais ricos do Brasil' é relativa. Tendo em vista os diferentes critérios utilizados para a realização de levantamentos, é provável que os resultados encontrados sejam diferentes. Porém, uma pesquisa chegou bem perto da resposta 'ideal'. De acordo com balanço da SportsValue referente ao ano passado, Flamengo e Palmeiras são os clubes mais valiosos do país.