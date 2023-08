Desde 1989, a Copa do Brasil tem sido um dos campeonatos mais importantes do calendário dos times brasileiros. Com o recente investimento da CBF nas premiações em dinheiro para os times durante o mata-mata, para muitos torcedores, em nível de importância, o torneio fica atrás apenas da Libertadores. Saiba quais grandes clubes nunca ganharam a Copa do Brasil.