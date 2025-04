Mais de 70 profissionais de arbitragem que atuam nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro se reuniram nesta segunda-feira (14), no Rio de Janeiro, para dar início a uma série de treinos. Segundo o coordenador-geral da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Cintra, o objetivo é reproduzir o cotidiano de trabalho de um árbitro profissional. O período de treinamentos vai até esta quinta-feira, segundo informa o site oficial da CBF. Segundo Cintra, a iniciativa faz parte de um projeto piloto para a profissionalização de arbitragem.

Nesta terça-feira (15), os árbitros realizarão o primeiro dia de atividades, divididos entre o Clube da Aeronáutica (CAER), o Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB) e o hotel da concentração. Haverá jogos simulados por equipes do futebol carioca de base, com a montagem de uma estrutura do VAR, enquanto o CEAB receberá simulações para prática do VAR.

Árbitros eventualmente escalados para as partidas da quarta rodada do Brasileirão, que conta com jogos terça, quarta e quinta, seguirão viagem para apitar o jogo e, em seguida, retornarão ao Rio de Janeiro para dar prosseguimento às atividades.

Trabalhos focados nos árbitros VAR

Em entrevista à CBF TV, Rodrigo Cintra disse que parte das atividades serão focadas nos árbitros assistentes de vídeo.

— Cerca de 50% dos trabalhos desta semana estão focados em fazer com que os árbitros VAR estejam em sintonia com os árbitros de campo, para que entendam que não são interventores e, sim, assistentes de vídeo, que estão para ajudar o árbitro a acertar e tomar a melhor decisão em campo — comentou Cintra.

À tarde, haverá atividades teóricas para todo o grupo. O coordenador-geral do CEAB explicou que tal medida é uma nova estratégia da Comissão.

— No período da tarde, todo o grupo no hotel receberá a mesma instrução. À noite, teremos mais uma atividade diretamente com a Comissão tratando de filosofia de arbitragem, do que é a ideia da Comissão para os jogos do Campeonato Brasileiro — disse Alício Pena Junior, coordenador-geral do CEAB.