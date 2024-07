Gianni Infantino e Ednaldo Rodrigues fazem reunião em Paris. (Foto: Divulgação/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (22), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues se reuniu com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em Paris, para discutir projetos estratégicos para o futebol mundial. Desde o ano passado, Ednaldo faz parte do Conselho Executivo da Fifa, principal órgão executivo da entidade.

Em reunião no escritório oficial da Federação Internacional de Futebol, os mandatários falaram sobre iniciativas para o futebol brasileiro. O encontro faz parte de uma série de compromissos que o presidente da CBF terá com Infantino até quarta-feira (24).

"Os encontros na Fifa foram muito produtivos. Discutimos vários projetos estratégicos da entidade. A partir de amanhã, vamos debater outras iniciativas que vão beneficiar diretamente o futebol brasileiro", afirmou Ednaldo Rodrigues.

Nesta terça-feira (23), o presidente se encontra novamente com Infantino e executivos da entidade mundial no escritório na capital francesa. Na pauta, eles vão debater vários programas de financiamento para o desenvolvimento do futebol de base masculino e feminino, da arbitragem, além de novas iniciativas de combate ao racismo e qualquer tipo de discriminação no esporte.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, participa de evento da Fifa em Paris (Foto: Divulgação)

Como último compromisso, na quarta-feira (24), o encontro entre os dois dirigentes na Fifa para abordará detalhes da organização da Copa do Mundo Feminina de 2027. Em maio, com 119 votos de um total de 207 confederações participantes, a candidatura brasileira foi eleita para sediar a competição mais importante do futebol feminino durante o 74º Congresso da FIFA, realizado em Bangkok, na Tailândia.