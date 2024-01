O Santos tem um acerto com o São Paulo para utilizar o Morumbis e deseja atuar no estádio contra o Guarani, no dia 3 de fevereiro, em partida válida pela quinta rodada do Paulistão. O Peixe solicitou à Federação Paulista de Futebol (FPF) a alteração da data do jogo, que originalmente aconteceria na Vila Belmiro e estava marcado para o dia 4 do mesmo mês.