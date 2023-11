A Ponte Preta irá receber o Avaí no Moisés Lucarelli, neste sábado (4), às 17h (de Brasília), partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A disputa entre as equipes é mega importante para os times se afastarem do Z4, principalmente para a Macaca, que tem 35 pontos, um a mais que a Tombense, que abre a zona de rebaixamento.