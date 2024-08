Couto Pereira irá receber a partida entre Grêmio e Corinthians pela Copa do Brasil (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 18:13 • Curitiba (PR)

A bola nem rolou para Grêmio e Corinthians, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas já está dando o que falar. Nesta terça-feira (06), a Polícia Militar de Curitiba revelou que cogita aumentar o setor visitante do Couto Pereira após os ingressos esgotarem.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em entrevista à Rádio Grenal, o Tenente Coronel Stocchiero, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Paraná, revelou que estuda aumentar a carga de ingressos. Inicialmente, dois mil ingressos foram disponibilizados e já esgotaram. O setor pode receber até 3,5 mil torcedores. Ainda conforme o Comandante, existe a possibilidade de isolar torcedores do Corinthians no setor mandante.

A medida se dá, pois diversos corintianos foram flagrados comprando ingressos para o setor mandante após os visitantes esgotarem sua carga. Para evitar confusões, a tendência é o aumento de entradas ou do policiamento no Couto Pereira.

Grêmio e Corinthians entram em campo na noite de quarta-feira (07), a partir das 21h30, no Couto Pereira. O jogo é valido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após um empate na ida, quem vencer avança. Uma nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.

Camisa Oficial Umbro Gremio I 2024 Camisa Oficial Umbro Gremio I 2024 Aproveite para garantir a camisa deste ano do Imortal. Pague em até 12x SEM JUROS no site da Umbro! A partir de R$ 359,99