As diretorias pediram à CBF, em conjunto, que a decisão do torneio nacional aconteça no Maracanã, no dia 3 de fevereiro de 2024. A competição de jogo único reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, e o próprio Palmeiras é o atual campeão, após derrotar o Flamengo na edição deste ano.