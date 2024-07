Otávio analisa derrota para o Botafogo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 16:06 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG perdeu para o Botafogo, por 3 a 0, na noite desse domingo (7), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Pelo lado do Galo, sobraram as críticas para o elenco. O volante Otávio, no entanto, reforça a situação e acredita que o grupo precisa ter mais atenção.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em rápida conversa com os jornalistas na zona mista, Otávio foi o único a falar com a imprensa. Ele reforça que é necessário ter mais atenção e destaca que o elenco tem muita qualidade, e não pode sofrer as derrotas da maneira que como vem acontecendo.

- A gente tem que procurar consertar, não é normal uma equipe em todos os jogos, nos últimos jogos, acho que é a equipe com mais jogadores expulsos no Campeonato Brasileiro. A gente, com grupo da nossa qualidade, não pode ter tantas perdas, a gente já tem atletas nos desfalcando, que vêm fazendo falta, e não podemos perder atletas por expulsão - salientou.

Otávio ressaltou ainda que os jogadores precisam entrar em campo concentrados. A derrota do Galo, afinal, começou com um vacilo no meio-campo que resultou em ataque em velocidade do Glorioso.

Atlético-MG está na 12ª posição da tabela do Brasilerão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- Tem que estar concentrado. É culpa nossa, é concentração mesmo nas partidas, nos lances, para que a gente possa começar com 11, terminar com 11. Sem dúvida, quando se joga uma partida com 11 jogando fora de casa, é difícil, imagina perder um atleta no começo do jogo. Não é culpando ninguém, mas todos os atletas são responsáveis por isso, e a gente tem que procurar começar com 11 e terminar com 11 para que fique menos difícil para a gente dentro das partidas - finalizou.

O Galo agora se prepara para enfrentar o São Paulo, na quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.