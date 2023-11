Classificado para a Copa do Brasil pela primeira vez na sua história, o Olaria iniciou oficialmente a pré-temporada de 2024. Dentro do planejamento traçado pelo departamento de futebol, o clube apresentou na quarta-feira (22), o técnico Edson Souza. Com o treinador chega o auxiliar técnico Nilo Augusto. O profissional chega para dirigir o time na Copa do Brasil, Carioca A2 e Copa Rio. A partir desse movimento, o clube segue a reformulação do elenco com saída e chegada de jogadores.