A cruz de malta remete bastante à Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém, também conhecida como Ordem de Malta. Essa ordem, no caso, foi fundada na Idade Média. Mas no caso do Vasco da Gama, a cruz começou a ser incorporada ao escudo do clube para homenagear as raízes históricas de Vasco da Gama, o explorador português do século XV.