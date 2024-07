O que falta para Braithwaite estrear pelo Grêmio?

Martin Braithwaite é o grande reforço do Grêmio para a temporada (Foto: Josep LAGO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 21:09 • Porto Alegre (RS)

Martin Braithwaite está prestes a fazer a sua estreia no futebol brasileiro. São poucos detalhes que separam o dinamarquês do seu primeiro jogo com a camisa do Grêmio. A expectativa era de que o jogador estivesse à disposição já nesta semana, entretanto, há um pessimismo da direção em relação a essa data.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para Braithwaite jogar contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, ele precisa ter seu nome publicado no BID até o início da noite de terça-feira (30), véspera da partida. Apesar do contrato estar assinado, o que impede a regularização é o visto de trabalho - algo que não depende do Grêmio

O prazo para que o jogador possa atuar com a camisa do Grêmio é mais tranquilo. Para competições nacionais, precisa ser regularizado até o dia 9 de setembro e, para a Libertadores, em 12 de agosto.

A expectativa era de que as questões burocráticas fossem resolvidas ainda nesta semana. Assim que isso ocorrer, o nome será regularizado e, com isso, o dinamarquês pode ser relacionado. A tendência é que inicie sua jornada no banco de reservas devido ao ritmo de jogo.