O que espera os clubes da Série A após, e durante, a data FIFA?

Fotos: Maga Jr, Guilherme Veiga e Alexandre Durao/GazetaPress







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 20:10 • Rio de Janeiro

A primeira data FIFA do ano terá 8 dias e vai contar com um calendário intenso por todo o mundo. Iniciada na última segunda (18) e com duração até o a próxima terça (26), algumas competições pausaram no país, devido ao grande número de convocados, e devem retornar após a volta dos jogadores. Saiba a situação de cada time:



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



Athletico: O Furacão volta aos gramados no dia 27, pela partida de volta da semifinal do Paranaense, em casa e com a vantagem do empate. Além disso, o clube se prepara para a estreia na Sul-Americana, na terça (2) da semana seguinte, contra o Sportivo Ameliano, no Paraguai.

Atlético-GO: Sem baixas, o Dragão não parou as atividades, venceu o 1º jogo da semifinal do Campeonato Goiano, contra o Goiânia e decide a vaga em casa na próxima segunda (25).

Atlético-MG: Em Minas, o Galo só volta a campo para a final do Mineiro, com a 1ª partida sendo no sábado (30). E com os preparativos para a estreia na Libertadores, na Venezuela, contra o Caracas, na quinta (04) seguinte.

Atlético em duelo pela semifinal do Mineiro, contra o América. (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Bahia: O Tricolor não teve folga, venceu o Ba-Vi pela Copa do Nordeste e tem pela frente mais dois jogos, contra o Maranhão, no domindo (24), e o Botafogo-PB, na quarta (27), encerrando a fase de grupos da competição. Iniciando, após isso, a decisão do Baianão, contra o maior rival.

Botafogo: O Alvinegro só volta a campo, após a data FIFA, para decidir a Taça Rio contra o Boa Vista. Após a decisão, em dois jogos, o clube faz sua estreia na Libertadores, em casa, contra o Junior-COL.

Bragantino: Também sem jogos até o dia 27, o clube paulista volta aos gramados pela semifinal do Paulistão, fora de casa, contra o Santos. E estreia na Sul-Americana, em casa, contra o Coquimbo Unido-CHI.

Corinthians: O Timão praticamente está novamente de pré-temporada, após o jogo contra o São Bernardo, na última quinta (14), o clube só volta a jogar contra o Racing-URU, na estreia da Sul-Americana, na terça (02), em Montevidéu.

Yuri Alberto comemora a classificação do Timão para a 3ª fase da Copa do Brasil, em último jogo da equipe antes da data FIFA. (Foto: Eduardo Carmim/Gazeta Press)

Criciúma: O Tigre de Santa Catarina joga nesta quinta (21) e no domingo (24), as semifinais do estadual, contra o Barra. Se passar a final terá mais dois jogos pela frente, contra Avaí ou Brusque, se não passar, o tricolor volta apenas para o Brasileirão, dia 13 de abril.

Cruzeiro: A Raposa, tal qual seu rival, também só volta a campo para a final estadual, e entre os dois jogos decisivos faz sua estreia na Sul-Americana, contra a Universidad Católica, no Equador.

Cuiabá: O Dourado não parou para a data FIFA e se prepara para uma sequência de decisões, com os jogos de volta pela semifinal do Mato-Grossense e quartas de final da Copa Verde, além da estreia na Sul-Americana, contra o Lanús, em casa.

Flamengo: A equipe, uma das que mais teve baixas nessa data FIFA, volta a campo para a decisão do Carioca, contra o Nova Iguaçu, no dia 30, e entre as duas finais, ele estreia pela Libertadores da América, contra o Millonarios, em Bogotá, na Colômbia.

Fluminense: Após a eliminação do Carioca, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo apenas na estreia da Libertadores, no Peru, contra o Alianza Lima. A partida está marcada para a quarta, dia 03.

Após vencer a Recopa e ser eliminado no Carioca, o Flu volta suas atenções para a Libertadores. (Foto: Jorge Rodrigues/GazetaPress)

Fortaleza: O Leão é um dos clubes que não parou, após a derrota no Clássico-Rei, a equipe tem mais dois jogos na Copa Nordeste pela frente, aonde precisa pontuar para seguir na disputa. Além disso, as finais do Cearense, também contra o Ceará, estão marcadas para os dias 30 e 06 de abril, com a estreia da Sul-Americana, entre as decisões, contra o Sportivo Trinidense, no Paraguai.

Grêmio: O Imortal volta a campo, logo no dia 26, para o jogo da volta da semifinal do Gauchão, contra o Caxias, na Arena. E na semana seguinte estreia contra o The Strongest, na altitude de La Paz, pela Libertadores.

Internacional: Já o Colorado, joga na segunda (25), também pela semifinal, no Beira-Rio, e precisa vencer o Juventude para chegar na final do estadual. Já na semana seguinte, no dia 02, faz sua estreia pela Sul-Americana, enfrentando o Belgrano de Córdoba, na Argentina.

Juventude: O Papo é o adversário do Internacional na semifinal do Gauchão e vai precisar vencer fora de casa se quiser chegar na final. Fora isso, caso não se classifique, o próximo compromisso da equipe é apenas na estreia do Campeonato Brasileiro, perante o Criciúma, em Santa Catarina.

Palmeiras: O Verdão, um dos times com mais convocados, também só volta a campo após a data FIFA, no dia 28, para jogo único da semifinal do Paulistão, em casa, contra o Novorizontino. Após o duelo decisivo, o time irá focar na estreia da Libertadores, contra o San Lorenzo, em Buenos Aires.

São Paulo: Após a eliminação do Paulistão, o Soberano só joga daqui duas semanas, pela Libertadores da América, contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina.

Carpini em partida que eliminou o São Paulo do Paulistão. (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Vasco: Também eliminado do estadual e sem competições continentais, o Cruz-Maltino só deve entrar em campo na estreia do Brasileirão, contra o Grêmio, em São Januário.

Vitória: E finalizando, o Leão da Barra, segue uma rotina intensa de jogos, após a derrota de ontem no Ba-Vi, com duas partidas pela Copa do Nordeste, contra Fortaleza e Treze-PB, além das finais do Campeonato Baiano, também contra o Bahia. Todos os 4 jogos ocorreram num espaço de 14 dias.



➡️ Dicas de aposta, Odds e mais em nosso canal de WhatsApp. Siga a Lance! Betting