- A gente procurou a Federação (Paraibana) com uma argumentação para que pudéssemos solicitar o pedido à CBF. Nosso objetivo é mostrar que os quatro tiveram condições de estar em 1986 na elite do futebol. Caso houvesse uma disputa, todos teriam condições de subir como campeões da Série B. E agora, com esse precedente do Atlético, podemos mostrar que houve essa questão de não terminar a Série B - explicou.