O ABC tem 10 rodadas para conseguir o milagre da salvação do rebaixamento ou confiimar as expectativas e disputar a Série C em 2024. O alvinegro potiguar está a 14 pontos do primeiro time fora do Z-4 com 30 por disputar. Contra o Sport, Thonny Anderson foi punido com o terceiro amarelo e será desfalque na equipe comandada por Argel Fuchs.