Nova Iguaçu x Vasco: Cláudio Castro, governador do Rio, diz que Maracanã está à disposição para a semifinal do Carioca

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 19:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Após um dia inteiro repleto de confusões, a polêmica envolvendo o Maracanã e a semifinal do Carioca, entre Nova Iguaçu e Vasco, parece que vai ganhar mais um capítulo. Isso porque Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro colocou o estádio à disposição para a partida. Veja no player acima.

- Fala, pessoal, sobretudo o torcedor vascaíno, queria fazer um esclarecimento importante. Em primeiro lugar, não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco vindo do Governo do Estado. No último domingo, me ligaram para avisar que o Vasco entraria em campo com a camisa escrita "Maracanã para todos". Avisei a FERJ que o governo não tinha nada a ver com isso. No dia seguinte, me ligaram o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu, falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, que estava liberado Vasco e Nova Iguaçu jogarem. Não sei porque adiaram o jogo - disse Cláudio Castro. E completou:

- Quero garantir para você, torcedor do Vasco e do Nova Iguaçu e para as duas diretorias, o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a FERJ e o mandante (Nova Iguaçu) quiserem fazer o jogo lá, podem fazer.

Em nota, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro se manifestou na noite desta quarta-feira (13). A entidade afirmou que "coube unicamente ao Nova Iguaçu" escolher e indicar o Raulino de Oliveira para a disputa do segundo jogo da semifinal.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DA FERJ:

"A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, em relação ao local da partida entre Nova Iguaçu FC x Vasco da Gama SAF, vem a público esclarecer e informar:

1- Por força do Regulamento da Competição, aprovado por unanimidade pelos clubes, cabe ao clube mandante o direito de indicar o estádio para o seu jogo;

2- Assim como coube ao Vasco da Gama SAF indicar o estádio do Maracanã, na primeira partida, quando mandante, o mesmo direito coube unicamente ao Nova Iguaçu a escolha e indicação do estádio Raulino de Oliveira, amparado pelo direito de o fazer, na condição de mandante;

3- A FERJ tem a função de cumprir e fazer cumprir a vontade dos clubes manifestada nos regulamentos por eles aprovados, desde que observados os aspectos legais;

4- A FERJ não teve nenhuma interferência na opção, escolha e indicação dos estádios, cujos fundamentos para tal não lhe cabe discutir, vez que não afrontam ou transgridem normas legais;

5- A FERJ afirma conhecer da neutralidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu Governador Claudio Castro, quanto à qualquer ingerência nas partidas realizadas ou deixadas de realizar no Maracanã;

6- Por fim, entende como injustas e equivocadas conclusões diversas das que aqui foram apresentadas e requer o testemunho e manifestação pública dos clubes envolvidos."