Onde está Adryan, joia do Flamengo que foi chamado de ‘novo Zico’ e que já valeu R$ 130 milhões?

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 18:08 • Rio Grande do Norte (RN)

Uma das maiores promessas do Flamengo na década passada, Adryan será o novo reforço do ABC, de Natal, segundo o "ge". O meia volta ao Brasil pela primeira vez desde 2021, quando defendeu o Avaí.

Revelado pelo Rubro-Negro, o jogador foi cercado por grandes expectativas e chegou a ser comparado com Zico por conta de seu futebol apresentado nas categorias de base. O atleta chegou a ter uma multa rescisória no valor de R$ 130 milhões para deixar a Gávea.

Sem conseguir render o que era esperado no Flamengo, Adryan viveu sua primeira experiência na Europa com o Cagliari, da Itália. O meia também já vestiu as camisas de Leeds, Nantes, Sion, Kayserispor e Brescia.

Campeão da Copinha com o Rubro-Negro, o jogador está com 29 anos e está sem jogar desde o meio do ano passado, onde encerrou seu contrato com o clube italiano. A expectativa é de que o atleta seja apresentado nesta semana.