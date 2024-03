Consórcio do Maracanã se esquiva de culpa sobre o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, pelo Carioca

Consórcio do Maracanã se esquivou da responsabilidade pela confusão da semifinal do Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco (Gilvan de Souza /CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 19:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois dos pronunciamentos de Vasco e Nova Iguaçu, o Consórcio do Maracanã se posicionou sobre a situação envolvendo o local do jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Os responsáveis se esquivaram de acusações e deram sua versão do ocorrido.

- No dia 11 de março, o Nova Iguaçu expediu Ofício solicitando informações acerca da possibilidade de liberação do Maracanã, no dia 17 de março, às 16h, para realização da partida válida pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca 2024, a ser disputada entre as equipes do Nova Iguaçu e do Vasco da Gama. Ocorre que a Ferj oficializou o Estádio Raulino de Oliveira como palco da referida partida de futebol, antes que fosse apresentada resposta por parte do Complexo Maracanã. Dessa forma, entende-se que a solicitação em epígrafe perdeu seu objeto, restando prejudicado o pedido.

Mandante da partida, o Nova Iguaçu havia explicado que foi orientado pela Ferj a indicar um outro estádio para o confronto, visto que ainda não tinha recebido um posicionamento do Maracanã. Por conta das operações relacionadas ao jogo, o clube decidiu pela realização jogo em Volta Redonda.

Diante desse imbróglio, os clubes não iniciaram as vendas de ingressos para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1, e o Carrossel da Baixada tem a vantagem de uma nova igualdade no placar em busca da final.