Nas penalidades, a Seleção Brasileira Pan-Americana leva a medalha de ouro após vencer o Chile nos pênaltis por 4 a 2. No tempo regulamentar, as seleções empataram em em 1 a 1, no Estádio Viña del Mar, em Santiago. Com o resultado, a Seleção volta a vencer o ouro no futebol desde 1987, já o Chile amarga mais um vice para os brasileiros.