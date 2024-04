Nos 30 anos do tetra, Dunga vira personagem de série em homenagem ao título da Copa do Mundo

História de Dunga vira série na televisão em homenagem aos 30 anos do tetra da Seleção Brasileira (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 18:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Nos 30 anos do tetracampeonato mundial do Brasil, Dunga terá sua história contada nas telas. O volante e capitão da Seleção naquela conquista aceitou um convite da Pindorama para iniciar gravações de uma série que será exibida no SporTV.

Nas próximas semanas, a equipe que participa da produção do documentário também viajará para a Itália, país que foi derrotado pelo time de Carlos Alberto Parreira, em 1994. Além de uma entrevista com Roberto Baggio, o país tem um lugar especial na carreira de Dunga, que atuou por Fiorentina, Pisa e Pescara.

A produtora conta com diversos programas esportivos que fizeram sucesso no Brasil e no exterior sobre a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Na série atual, Estêvão Ciavatta e Fernando Acquarone estão à frente do projeto.